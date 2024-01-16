Це є черговим кроком на шляху до передвступних переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та домовився про початок скринінгу українського законодавства, в рамках якого буде відбуватися аналіз адаптації законодавства України на відповідність до права Євросоюзу.

Як повідомляє прес-служба президента України, Зеленській і фон дер Ляєн обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу, передусім у контексті наближення нашої країни до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

У цьому зв'язку, глава Української держави та очільниця Європейської комісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

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Як відомо скринінг - це аналіз адаптації законодавства України на відповідність до права Європейського Союзу.

Разом з тим, окрему увагу Зеленський і фон дер Ляєн приділили важливості розблокування рішення про надання Україні 50 млрд євро допомоги ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого 2024 року. Президент України висловив сподівання на досягнення консенсусу в цьому питанні.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили розпочати з Україною переговори про вступ до Європейського Союзу.

Водночас, організаційні рамки переговорів про вступ України до Європейського Союзу остаточно схвалять після практичного втілення Україною усіх семи рекомендацій Європейської Комісії.

8 листопада 2023 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна виконано понад 90% реформ в рамках семи рекомендацій.

Як наполягала Єврокомісія, основа для переговорного процесу або переговорні рамки мають бути затверджені лідерами ЄС як тільки Україна виконає "домашнє завдання" з завершення реалізації конкретних умов. У загальному розумінні, ці умови передбачають глибше втілення реформ у галузі боротьби з корупцією, послаблення впливу олігархів на українських законотворців та захист національних меншин. Зокрема, треба не просто проголосувати за закони у Верховній Раді, а ефективно практично їх впровадити.

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