Згідно з даними ООН, за останні шість днів з України виїхали близько 660 тисяч біженців.
Про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців.
У зв'язку з цим, ситуація з біженцями може стати найбільш кризовою в Європі за ХХІ століття, тому Управління Верховного комісара ООН у справах біженців має докласти зусиль для максимально швидкого та ефективного реагування.
Повідомляється, що всі сусідні країни залишають свої кордони відкритими для біженців, які тікають з України в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Більшість біженців виїхали до Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Словаччини, а також в інші європейські країни.
Війна проти України:
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