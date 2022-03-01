Всі сусідні країни залишають свої кордони відкритими для біженців, які тікають з України.

Згідно з даними ООН, за останні шість днів з України виїхали близько 660 тисяч біженців.

Про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців.

У зв'язку з цим, ситуація з біженцями може стати найбільш кризовою в Європі за ХХІ століття, тому Управління Верховного комісара ООН у справах біженців має докласти зусиль для максимально швидкого та ефективного реагування.

Повідомляється, що всі сусідні країни залишають свої кордони відкритими для біженців, які тікають з України в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Більшість біженців виїхали до Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Словаччини, а також в інші європейські країни.

Війна проти України: