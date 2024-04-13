Законопроект про демобілізацію військових буде готовий швидше, ніж за 8 місяців.
Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. За його словами, над ним працюватимуть спільно фахівці кількох відомств.
"Готуватися цей законопроєкт буде спільно з Міністерством оборони, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту. Ясна річ, що є вже певні напрацювання, оскільки у законі про мобілізацію, у тій версії, яка пройшла перше читання, там були деякі норми", - сказав Лазуткін.
Він також додав, що демобілізація є важливою та чутливою темою. Воїнам, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок. Водночас важливо замінити їх підготовленими бійцями.
Лазуткін нагадав, що були оголошені терміни про готовність законопроєкту за 8 місяців, але, після певних дискусій це прибрали. За словами речника, "це відбудеться, напевне, швидше".
Демобілізація в Україні - останні новини
Рада ухвалила в цілому проєкт закону про мобілізацію, але з документа прибрали всі положення, які стосувалися демобілізації. Рішення підтримали 283 народні депутати.
Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін прокоментував виключення такої важливої для військових норми. За його словами, демобілізація - це мирний процес, а війна триває, і можливість подальшої ескалації також виключати не можна. Водночас він зазначив, що триває робота над окремим законопроектом, який встановить терміни для демобілізації військових та умови цього процесу.