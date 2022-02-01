Він також розповів, скільки грошей витрачає там.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко розповів про свою улюблену страву в їдальні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи він особисто обідає в їдальні парламенту, і скільки витрачає, Корнієнко сказав: "Буває... Ціни великі там були".

За його словами, зазвичай він витрачає там близько 200-300 гривень.

"Але останні два місяці я не можу там харчуватися, тому що у мене спеціалізована медична дієта. Тому, навіть якби я хотів там харчуватися, я не можу, бо у мене певний набір продуктів, які мені можна і не можна", - пояснив парламентар.

На запитання, чи є у нього улюблена страва в їдальні, Корнієнко сказав: "У нас тут є така легенда вже про сирники. Я, мабуть, її підтримаю, що все ж таки сирники в буфеті Верховної Ради завжди найкращі. Незалежно від того, це тут буфет, чи під куполом, чи знизу, чи зверху".

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Як повідомляв УНІАН, у кулуарах третього поверху Верховної Ради України розмістили додатковий буфет.

Цей новий міні-буфет розташований збоку від мультимедійного майданчика.

Тут можна придбати, зокрема гарячі напої (каву, чай), крем-суп чи кашу швидкого приготування, а також пиріжки, бутерброди, солодощі.