У ньому продаються, зокрема гарячі напої та бутерброди.

У кулуарах третього поверху Верховної Ради України розмістили додатковий буфет.

Як передає кореспондент УНІАН, цей новий міні-буфет розташований збоку від мультимедійного майданчика.

Тут можна придбати, зокрема гарячі напої (каву, чай), крем-суп чи кашу швидкого приготування, а також пиріжки, бутерброди, солодощі.

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Дивіться, який вигляд має додатковий буфет у Раді:

Раніше кореспондент УНІАН обрав "обід по-багатому" в їдальні Ради, тоді він йому обійшовся в 490 грн. На його столі були: борщ, шашлик з філе сьомги, квасоля зелена, лимонний тарт, картопля, котлета по-київськи, сік, салат "Царський" із сьомгою і кава. А дешевий обід там обійшовся в 104 гривні.

Також журналіст УНІАН показав, чим годуватимуть народних обранців. Найдорожчі позиції в меню ВР - рибні страви.

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