Голова Офісу президента Андрій Єрмак під час допиту в Держбюро розслідувань дав показання у справі про спецоперацію проти російської ПВК "Вагнера".
Про це сам Єрмак повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожЗеленський заявив, що Україна не проводила операцію щодо "вагнерівців", її туди втягнули"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію", - написав Єрмак.
Глава ОП також зазначив, що не вважав за потрібне робити з візиту шоу, "тому камери не кликав".
"Вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і", - підкреслив Єрмак.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, міжнародні журналісти-розслідувачі Bellingcat 17 листопада опублікували звіт про результати розслідування щодо спецоперації із затриманням найманців російської ПВК "Вагнера". Активна фаза спецоперації, за даними журналістів, розпочалася у червні 2020 року.
У Bellingcat зазначають, що президента України Володимира Зеленського вперше проінформували про спецоперацію 15 червня 2020 року, а 1 липня міністр оборони затвердив план спецоперації. Розслідувачі зазначають, що, за словами екс-очільника ГУР Василя Бурби, керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію через оголошене перемир'я на Донбасі.
У зв’язку з цим спецоперацію перенесли на 5 днів, в один з яких 33 найманців затримав КДБ Білорусі за підозрою в участі у майбутньому держперевороті. Після цього, Білорусь, незважаючи на запити України про екстрадицію затриманих, передала їх Росії.
Згодом в Офісі президента прокоментували звіт журналістів. Зокрема, радник керівника ОП зазначив, що завдяки роботі українських спецслужб, розвідників та правоохоронців вдалося зібрати детальний масив доказів злочинів, які скоєні російськими найманцями.