Голова ОП прибув на допит зранку і без камер.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак під час допиту в Держбюро розслідувань дав показання у справі про спецоперацію проти російської ПВК "Вагнера".

Про це сам Єрмак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЗеленський заявив, що Україна не проводила операцію щодо "вагнерівців", її туди втягнули"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію", - написав Єрмак.

Глава ОП також зазначив, що не вважав за потрібне робити з візиту шоу, "тому камери не кликав".

"Вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, міжнародні журналісти-розслідувачі Bellingcat 17 листопада опублікували звіт про результати розслідування щодо спецоперації із затриманням найманців російської ПВК "Вагнера". Активна фаза спецоперації, за даними журналістів, розпочалася у червні 2020 року.

У Bellingcat зазначають, що президента України Володимира Зеленського вперше проінформували про спецоперацію 15 червня 2020 року, а 1 липня міністр оборони затвердив план спецоперації. Розслідувачі зазначають, що, за словами екс-очільника ГУР Василя Бурби, керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію через оголошене перемир'я на Донбасі.

У зв’язку з цим спецоперацію перенесли на 5 днів, в один з яких 33 найманців затримав КДБ Білорусі за підозрою в участі у майбутньому держперевороті. Після цього, Білорусь, незважаючи на запити України про екстрадицію затриманих, передала їх Росії.

Згодом в Офісі президента прокоментували звіт журналістів. Зокрема, радник керівника ОП зазначив, що завдяки роботі українських спецслужб, розвідників та правоохоронців вдалося зібрати детальний масив доказів злочинів, які скоєні російськими найманцями.

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Автор: Екатерина Малюга