Йдеться про зміцнення співпраці України з США в оборонній, військово-технічній, економічній і політичній галузях.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поділився очікуваннями від майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону, в рамках якого відбудеться зустріч з президентом США Джо Байденом.

Про це Єрмак повідомив у соціальній мережі Facebook після прибуття до Вашингтону разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Готуємо візит президента України до США. Цей візит матиме велике значення для подальшого розвитку україно-американських відносин. Одним з головних пріоритетів України на світовій арені є зміцнення співпраці з США в усіх галузях – оборонній, військово-технічній, економічній і, звісно ж, політичній", - заявив Єрмак.

Керівник ОП додав, що перебування у Вашингтоні буде нетривалим, але графік дуже щільний.

Читайте такожУ Зеленського відреагували на смерть голови Білоруського дому в Україні ШишоваНа порядку денному передбачені зустрічі із радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, представниками Сенату та провідних аналітичних центрів.

"Налаштовані на дружній діалог і плідну співпрацю, адже нас багато що єднає. Насамперед – рішучість у захисті демократичних цінностей і інтересів своєї держави. Говоритимемо прямо, відверто й щиро – як і годиться союзникам", - підкреслив Єрмак.

Візит Зеленського до Вашингтону

Президент України Володимир Зеленський очікує на плідну та змістовну зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом під час візиту до Вашингтону 30 серпня.

Раніше Кулеба повідомляв, що разом з Єрмаком відвідає Вашингтон для підготовки конкретних домовленостей Байдена і Зеленського. Йдеться про реалізацію амбітних планів і проектів.

Автор: Віталій Саєнко