На сьогодні президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Джо Байдена.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак прибули до Вашингтона з метою підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.

Як повідомив Кулеба на своїй сторінці у Facebook, жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу під час зустрічі президентів не буде.

"Сьогодні ми з Андрієм Єрмаком у Вашингтоні для підготовки першого офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона на запрошення президента США Джозефа Байдена, який відбудеться вже 30 серпня", - йдеться у повідомленні.

Кулеба уточнив, що заплановано зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, державним секретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками.

Читайте такожДень захисників України перейменували: як тепер називатиметься свято"У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - наголосив він.

Глава МЗС додав, що на сьогодні президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Джо Байдена.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кулеба навів аргументи, чому Україна повинна бути в ЄС і НАТО. За словами міністра закордонних справ, західним країнам потрібно вже визначатися зі статусом України.

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Автор: Світлана Закелова