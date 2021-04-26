На думку глави ОП, зустріч Шевченка з Лукашенком ніяк не вплине на політику держави.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак негативно оцінює проведення вечірки, яку в період жорстких карантинних обмежень організував заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, а також скандальну поїздку його колеги по фракції Євгена Шевченка до Олександра Лукашенка в Мінськ.

Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

"Я вважаю, що Микола (Тищенко – ред.) вчинив неправильно. Але оцінку повинна давати фракція, в якій він перебуває. Моя людська позиція: він вчинив неправильно. Будучи депутатом Верховної Ради, він повинен показувати приклад, а не навпаки", - вважає глава ОП.

Читайте такожЗа організацію вечірки Тищенка відповість тільки адміністрація готелю - Рубан

«Що стосується поїздки Євгена Шевченка (у Білорусь - ред.), то є офіційна позиція держави і президента. Тому це питання фракції, яка повинна дати оцінку», - зазначив Єрмак.

Водночас, на його думку, візит Шевченка до Мінська ніяк не вплине на політику держави.

"Яку оцінку давав парламент України, коли Медведчук літав до Москви і зустрічався з Путіним? Вважаю, що у нас достатньо компетентний парламент для оцінки будь-якого депутата і його вчинку. Якщо ви запитуєте моє особисте ставлення, воно негативне. У будь-якому випадку, особиста активність окремих депутатів без будь-якого офіційного сенсу не може впливати на політику держави», - підкреслив Єрмак.

Головні новини України та світу на ранок 26 квітня

Вечірка Тищенка

За інформацією ЗМІ, тиждень тому Тищенко в ресторані готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу ("порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням").

Сам Тищенко заявив, що святкування дня народження дружини проходило «у вузькому і майже сімейному колі» - було трохи більше ніж 20 осіб. Всі вони перехворіли на COVID-19, а за добу до вечірки робили тести.

23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було вирішено, що Тищенко за порушення карантинних обмежень має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо цього випадку визначить політична рада партії, зазначили у прес-службі партії.

Зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком в Білорусі.

При цьому Україна не визнає легітимність перебування Лукашенка на посаді президента РБ, з урахуванням ходу виборчої кампанії в Білорусі і жорстокого придушення протестів проти результатів президентських виборів 2020 року.

Після президентських виборів режим Лукашенка неодноразово робив недружні заяви на адресу України, звинувачуючи її у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко