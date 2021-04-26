Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак негативно оцінює проведення вечірки, яку в період жорстких карантинних обмежень організував заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, а також скандальну поїздку його колеги по фракції Євгена Шевченка до Олександра Лукашенка в Мінськ.
Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.
"Я вважаю, що Микола (Тищенко – ред.) вчинив неправильно. Але оцінку повинна давати фракція, в якій він перебуває. Моя людська позиція: він вчинив неправильно. Будучи депутатом Верховної Ради, він повинен показувати приклад, а не навпаки", - вважає глава ОП.
Читайте такожЗа організацію вечірки Тищенка відповість тільки адміністрація готелю - Рубан
«Що стосується поїздки Євгена Шевченка (у Білорусь - ред.), то є офіційна позиція держави і президента. Тому це питання фракції, яка повинна дати оцінку», - зазначив Єрмак.
Водночас, на його думку, візит Шевченка до Мінська ніяк не вплине на політику держави.
"Яку оцінку давав парламент України, коли Медведчук літав до Москви і зустрічався з Путіним? Вважаю, що у нас достатньо компетентний парламент для оцінки будь-якого депутата і його вчинку. Якщо ви запитуєте моє особисте ставлення, воно негативне. У будь-якому випадку, особиста активність окремих депутатів без будь-якого офіційного сенсу не може впливати на політику держави», - підкреслив Єрмак.
Головні новини України та світу на ранок 26 квітня
Вечірка Тищенка
- За інформацією ЗМІ, тиждень тому Тищенко в ресторані готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини.
- У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу ("порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням").
- Сам Тищенко заявив, що святкування дня народження дружини проходило «у вузькому і майже сімейному колі» - було трохи більше ніж 20 осіб. Всі вони перехворіли на COVID-19, а за добу до вечірки робили тести.
- 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було вирішено, що Тищенко за порушення карантинних обмежень має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо цього випадку визначить політична рада партії, зазначили у прес-службі партії.
Зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком
- Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком в Білорусі.
- При цьому Україна не визнає легітимність перебування Лукашенка на посаді президента РБ, з урахуванням ходу виборчої кампанії в Білорусі і жорстокого придушення протестів проти результатів президентських виборів 2020 року.
- Після президентських виборів режим Лукашенка неодноразово робив недружні заяви на адресу України, звинувачуючи її у втручанні у внутрішні справи Білорусі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram