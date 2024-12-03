До складу делегації також увійдуть міністр оборони Рустем Умєров та перша віце-прем’єрка Юлія Свириденко.

Найближчими днями голова Офісу президента Андрій Єрмак проведе переговори з оточенням Дональда Трампа, зокрема з його майбутнім спецпредставником в Україні Кітом Келлогом. Про це повідомляє Radio NV із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.

Так, відомо, що у середу Єрмак полетить до США на чолі делегації, до якої також увійдуть міністр оборони Рустем Умєров та перша віце-прем’єрка Юлія Свириденко. Метою поїздки заявлено зустрічі з офіційними представниками чинної влади США. Однак, за даними джерел, головна ціль поїздки — перегори з оточенням Дональда Трампа, який очолить наступну президентську адміністрацію вже у січні.

Зокрема один зі співрозмовників Radio NV стверджує, що Єрмак зустрінеться з Кітом Келлогом – його Трамп планує призначити спецпредставником в Україні. Сторони мають обговорити майбутню політику Трампа щодо України.

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"Єрмак збирався в Америку ще одразу після виборів в США разом з Ольгою Стефанішиною (віце-прем’єрка, міністерка юстиції — УНІАН), але тоді йому не вдалось організувати зустрічі з оточенням Дональда Трампа", — зазначив співрозмовник.

Чого очікують в Україні від Трампа-президента

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський стверджує, що Трамп і його команда знають позицію України та ознайомлені з "планом перемоги". За словами Зеленського, "капітуляції з боку України не буде", і Трамп це розуміє.

Свою думку щодо Трампа мають українські військові. Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін переконаний, що Росія сьогодні не піде на мирну угоду, оскільки російська армія має просування. Тож, на думку Жоріна, у Трампа немає інструментів змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

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