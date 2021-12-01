Він наголосив, що територіальна цілісність і суверенітет України для Євросоюзу понад усе.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Євросоюз намагається усе робити для уникнення напруження на тлі скупчення військ Російської Федерації біля українських кордонів.

Про це він заявив після прибуття на зустріч глав МЗС країн-членів НАТО у Ризі, йдеться у стенограмі на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

"Ми намагаємося робити так, аби уникнути зростання напруження. Треба не допустити такого роду кризи, оскільки як тільки вони (росіяни - УНІАН) розпочнуть її - буде набагато важче впоратися з нею. Тож, усе має бути зроблено для того, аби чітко дати зрозуміти, що будь-яка агресія проти України матиме сильну реакцію", - сказав Боррель.

Він зазначив, що територіальна цілісність і суверенітет України для Євросоюзу понад усе. "Ми виступатимемо рішучими і твердими з Україною перед обличчям будь-яких спроб підірвати її територіальну цілісність і суверенітет", - наголосив Боррель.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація розмістила біля кордонів України і на окупованих територіях в Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Автор: Віталій Саєнко