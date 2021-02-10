Також там підкреслили, що останні події у сфері верховенства закону і боротьби з корупцією показують, що давно назріла всеосяжна реформа судової системи.

В Європейській комісії заявляють, що корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні, і закликають до реформи судової системи.

Читайте такожAtlantic Council: Україна на роздоріжжі у війні з корупцією і їй потрібна допомогаЯк повідомляє "Європейська правда", про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час обговорення в Європарламенті звіту про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Україна провела багато важливих реформ за останні роки. Це було зроблено у впертій боротьбі і керівництво України потрібно похвалити. Однак я поділяю вашу оцінку про те, що, "попри помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні". Ключові інститути повинні мати сильне і незалежне керівництво і мати можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного чи іншого втручання", - сказав Домбровскіс.

Він окремо відзначив дані зі звіту про те, що "від контрабанди виграють тільки злочинці і олігархи".

"Її необхідно зупинити - а для цього життєво важливо, щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним. За минулі роки Бюро показало свою ефективність і принесло відчутні результати. Боротьба з корупцією - ключова умова макрофінансової підтримки ЄС ", - додав віце-президент ЄК.

Він також підкреслив, що останні події у сфері верховенства закону і боротьби з корупцією показують, що давно назріла всеосяжна реформа судової системи.

"Дорожня карта Венеціанської комісії і "Великої сімки", яка доповнює постійні рекомендації делегації ЄС владі і політикам, дає чіткі вказівки щодо того, що необхідно зробити. Ми усвідомлюємо складність завдання. З самого початку втручання Росії було направлено на дестабілізацію, поділ і ослаблення України. Так що краща відповідь - залишатися єдиним цілим і продовжувати працювати для процвітання і стабільності, які є результатом розумної економічної політики", - сказав Домбровскіс.

Домбровскіс сьогодні зустрінеться в Брюсселі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а 11 лютого відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

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25 січня посли країн "Групи семи" на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

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Автор: УНІАН