Зокрема, рекомендується "не допустити в майбутньому заподіяння шкоди з боку Конституційного суду, навіть якщо він перетвориться на справді незалежну та підзвітну установу".

Посли країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) в Україні надали українській владі поради для реформування Конституційного суду та проведення судової реформи в цілому.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті головування Британії у "Групі підтримки" послів G7 в Україні.

"Наприкінці минулого року наші українські партнери попросили поради послів G7 щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього", - йдеться в повідомленні.

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"Ми радо надали ці поради українським партнерам, а зараз ділимося ними з широкою громадськістю. Група G7 давно підтримує реформи України у цих сферах практично, матеріально й політично та залишається відданою подальшій підтримці України у їх реалізації", - заявили посли.

На думку послів G7, наданий перелік пріоритетних заходів мають відновити довіру громадськості до української судової влади та антикорупційної інфраструктури та віру у них, а також значно посприяти просуванню України на шляху до процвітаючої та безпечної демократії.

Вони рекомендують, що необхідно вжити термінових заходів для того, аби не допустити у майбутньому заподіяння шкоди з боку КС, навіть якщо він перетвориться на справді незалежну та підзвітну установу, а також забезпечити, щоб кандидати на ключові посади в судові та правоохоронні органи призначались за принципом прозорості, врахування їх попередніх заслуг та наявності довіри до них.

"Разом з необхідністю термінового впровадження дій щодо усунення шкоди, заподіяної КС антикорупційним установам України, не менш важливим є забезпечення процесу виходу цих установ із кризи з наданням їм можливості ефективно виконувати свою місію. У зв'язку з цим положення, спрямовані на відновлення відповідальності за неправдиве декларування або умисне неподання декларації про майно, які були прийняті Верховною Радою 4 грудня, не мають достатньо стримуючого ефекту і, отже, не є ефективним інструментом запобігання корупції", - наголосили посли.

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Стосовно реформи КС вони зазначили, що до лютого включно необхідно: тимчасово і мінімально збільшити кворум для прийняття рішень КС; відкласти триваючі процедури відбору суддів КС до введення нових правил відбору; невідкладно запровадити чіткий та прозорий процес відбору на посади суддів КС з забезпеченням суттєвої ролі представників міжнародних партнерів у перевірці всіх кандидатів; посилити дисциплінарну відповідальність та етичні вимоги до суддів КС; зобов'язати суддів КС залишатись неупередженими при розгляді справ та проводити відкрите голосування; терміново провести реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) як необхідну передумову для ефективної судової реформи; створити незалежну комісію з питань етики, яка має повноваження перевіряти чинних членів ВРП та подавати за необхідності подання про звільнення членів ВРП до органів, що приймають остаточне рішення; запровадити новий прозорий процес відбору членів ВРП, який забезпечить високі стандарти щодо вимог до професійної етики та доброчесності, з ефективним змістовним залученням міжнародних представників до цього процесу.

Комісія з питань етики складе для ВРП список кваліфікованих кандидатів з високим рівнем доброчесності, з якого органи, відповідальні за відбір та призначення на посади, будуть зобов’язані обирати.

Крім того, стосовно Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), у період до травня включно потрібно забезпечити прозоре перезавантаження ВККС зі змістовним залученням до цього процесу міжнародних представників та створенням незалежної конкурсної комісії з повноваженнями встановлювати свої внутрішні правила для конкурсного відбору членів ВККС; забезпечити незалежність оновленої ВККС з повноваженнями ухвалювати регламент своєї роботи та внутрішні інструкції; після забезпечення доброчесності членів ВРП та заповнення комісією вакантних посад суддів у судах першої та апеляційної інстанцій, ВККС слід інтегрувати у ВРП з метою оптимізації структури інститутів суддівського самоврядування.

Разом з тим, до лютого включно рекомендується "шляхом консультацій з залученням усіх зацікавлених сторін розробити та прийняти комплексну стратегію судової реформи, яка відповідає міжнародним та європейським стандартам та Національній антикорупційній стратегії на 2020-2024 роки".

До того ж, рекомендується встановити чіткі, публічно доступні правила та процедури для ВККС щодо прозорого відбору суддів, з урахуванням їхніх попередніх заслуг та кваліфікаційного оцінювання, а також відновити тимчасово зупинені процеси відбору суддів та оцінки їх кваліфікації.

Також рекомендується переглянути порядок розгляду резонансних адміністративних справ за позовами проти державних органів влади відповідно до зобов’язань перед МВФ включно з віднесенням таких справ до юрисдикції Верховного суду або створенням нового спеціалізованого адміністративного суду, судді якого добиратимуться шляхом проведення відкритого конкурсу за критеріями професійної придатності з ефективною участю міжнародних експертів.

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Автор: Віталій Саєнко