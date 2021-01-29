Посли "Великої сімки" представили так звану дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні, в якій прописані вказівки, як саме і що робити Україні. Політолог, голова правління Інституту української політики Кость Бондаренко вважає, що тим самим дипломати перевищили свої повноваження і відкрито втручаються у внутрішні справи України.

«Це втручання у внутрішні справи України й порушення суверенітету України. Пропонується, як повинна діяти Україна, до того, обговорюються питання політичного контролю над судовою системою з боку іноземних структур і структур, що перебувають на фінансуванні іноземних держав. І, плюс до всього, там є ще один дуже цікавий момент – мається на увазі, що навіть Конституційний суд буде фактично підзвітним, хоча Конституційний суд згідно з Конституцією нікому не підзвітний. Тож у цій ситуації це ще й підштовхування до порушення Конституції", - заявив він.Читайте такожУкраїна звернулася до Венеціанської комісії щодо законопроектів про КСУ

"Жодними меморандумами з МВФ, жодними зобов'язаннями України перед ЄС і США подібного роду листи й подібного роду заяви виправдати не можна», - вважає експерт.

В Україні посли G7 відіграють таку велику роль у внутрішній політиці тому, що це їм дозволяє українська влада, переконаний Бондаренко.

"Клуб послів "Великої сімки" почав відігравати подібну роль за часів Порошенка, Порошенко дозволив їм її відігравати. Але реально це не клуб «Великої сімки» - більшість послів виконують там роль статистів. Реально це механізм впливу США на політику України. Оскільки в Україні не було повноцінного посла, а була виконувач обов'язків, то роль такого колективного посла Заходу і грав клуб послів «Великої сімки». Але цей лист це вже перебір, перехід граней розумного, порушення дипломатичного протоколу і дипломатичної етики, і взагалі міжнародних правових норм", - переконаний політолог.

Підвищений інтерес Заходу до українських судів Бондаренко вважає не випадковим.

"Суди - основна інстанція, в якій вирішуються спірні питання і яка може теоретично скасувати ті закони, які проштовхуються і приймаються під диктовку західних держав, західних компаній і західних політиків. Особливо це стосується Конституційного суду", - зазначає експерт.

Нагадаємо, що в понеділок, в день народження Володимира Зеленського, посли країн «Великої сімки» представили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Пропозиції стосуються також змін у роботі Конституційного Суду.

У цій дорожній карті Україні, зокрема, рекомендують тимчасово збільшити кворум для прийняття рішень КСУ, відкласти процедуру добору суддів Конституційного Суду до введення нових правил, забезпечити суттєву роль міжнародних експертів при перевірці кандидатів. Також пропонується знову реформувати Верховний суд, ВРП і спеціалізовані суди.

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Автор: УНІАН