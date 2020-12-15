У четвер, 17 грудня, парламент розгляне кадрові питання в уряді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після засідання фракції.
"Завтра призначень немає", - сказав він.
За словами Корнієнка, планується, що завтра кандидати на посади в уряді мають відвідати профільні комітети парламенту, щоб відповісти на запитання народних депутатів.
"Є процедура, що кандидати в міністри мають відвідати комітети. Завтра будуть проходити комітети, а в четвер вже будуть призначення", - сказав він.
Читайте такожВ Раду надійшли заяви про звільнення двох міністрів
Призначення міністрів Кабміну: чиї кандидатури буде розглядати Рада
- На засіданні фракції найменше було питань до Юлії Лапутіної, яка претендує на посаду міністра у справах ветеранів. "Один із депутатів сказав, що дивишся біографію – і питань нема, перший в Україні генерал СБУ (ймовірно, йдеться про першу жінку - генерал-майора), бойовий генерал", - зазначив Корнієнко.
- Найбільше обговорювали кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти (на сьогодні він т.в.о міністра - УНІАН). За його словами, думки були різні. "Були депутати, які гаряче підтримували, а були й представники нашої фракції, які задавали питання, а були, хто висловлювали скепсис, або натякав, що не буде голосувати за пана Шкарлета", - розповів Корнієнко.
- Також обговорювалася кандидатура Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики. "Він ознайомив нас зі своєю концепцією. В нього дуже цікава концепція, яку я б назвав – "нічого зайвого". Тобто він пропонує перестати робити з Мінагро якогось монстра величезного з непотрібними різними "руками" і "ногами", типу там лісу, мисливських угідь, а чітко пропонує сконцентруватися на розвитку галузі, а з допоміжних вважає потрібним якесь водне агентство...", - розповів перший заступник голови фракції "СН".
- На фракції розглядалася й кандидатура Романа Опімаха на посаду очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, який сьогодні очолює Держслужбу геології та надр.
- Водночас народний депутат України Олександр Качура повідомив, що на засіданні фракції "Слуга народу" обговорювалася кандидатура Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики. Він зазначив, що "Вітренко і Лапутіна підключались через Skype-діджиталізацію".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram