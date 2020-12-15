На засіданні фракції "СН" найменше було питань до кандидата на міністра у справах ветеранів Лапутіної, а найбільше – до Шкарлета, який є т.в.о. міністра освіти.

У четвер, 17 грудня, парламент розгляне кадрові питання в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після засідання фракції.

"Завтра призначень немає", - сказав він.

За словами Корнієнка, планується, що завтра кандидати на посади в уряді мають відвідати профільні комітети парламенту, щоб відповісти на запитання народних депутатів.

"Є процедура, що кандидати в міністри мають відвідати комітети. Завтра будуть проходити комітети, а в четвер вже будуть призначення", - сказав він.

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На засіданні фракції найменше було питань до Юлії Лапутіної, яка претендує на посаду міністра у справах ветеранів. "Один із депутатів сказав, що дивишся біографію – і питань нема, перший в Україні генерал СБУ (ймовірно, йдеться про першу жінку - генерал-майора), бойовий генерал", - зазначив Корнієнко.

Найбільше обговорювали кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти (на сьогодні він т.в.о міністра - УНІАН). За його словами, думки були різні. "Були депутати, які гаряче підтримували, а були й представники нашої фракції, які задавали питання, а були, хто висловлювали скепсис, або натякав, що не буде голосувати за пана Шкарлета", - розповів Корнієнко.

Також обговорювалася кандидатура Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики. "Він ознайомив нас зі своєю концепцією. В нього дуже цікава концепція, яку я б назвав – "нічого зайвого". Тобто він пропонує перестати робити з Мінагро якогось монстра величезного з непотрібними різними "руками" і "ногами", типу там лісу, мисливських угідь, а чітко пропонує сконцентруватися на розвитку галузі, а з допоміжних вважає потрібним якесь водне агентство...", - розповів перший заступник голови фракції "СН".

На фракції розглядалася й кандидатура Романа Опімаха на посаду очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, який сьогодні очолює Держслужбу геології та надр.

Водночас народний депутат України Олександр Качура повідомив, що на засіданні фракції "Слуга народу" обговорювалася кандидатура Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики. Він зазначив, що "Вітренко і Лапутіна підключались через Skype-діджиталізацію".

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Автор: Надя Пришляк