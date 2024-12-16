Бойка хочуть відкликати з комітету ВР з прав людини: у Раді зареєстровано проєкт постанови

Проєкт постанови щодо відкликання Бойка подали подали "на підставі того, що його туди подала вже розформована опежезе".

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про відкликання з посади члена комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин – екснардепа від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя", а нині голову депутатської групи "Платформа за життя і мир" Юрія Бойка. Про це повідомив голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у Телеграм.

"Юрій Бойко просто в черговий раз усім нагадав, де знаходиться його господар і чиї інтереси він захищає насправді. Мені прикро, що він досі є членом парламентського Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Не може людина, яка розпалює міжетнічну ворожнечу, підігруючи агресору, бути в цьому комітеті", – акцентував він.

Проєкт постанови про відкликання Бойка з посади члена Комітету з прав людини подали "на підставі того, що його туди подала вже розформована опежезе". Загалом авторами проєкту постанови є 28 осіб.

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"Звісно, хотілося би викинути його з Ради в цілому, але для цього потрібен вирок у кримінальній справі, який би вступив у силу. Однак усунути його з комітету – повністю у повноваженнях ВРУ", – додав Юрчишин.

Юрій Бойко – останні новини

Нардеп Юрій Бойко останнім часом почав активно публікувати в TikTok ролики із відверто проросійськими наративами. Він говорив, зокрема, про "радикалів", про якихось "радикалів", які почали перейменовувати міста і зносити пам'ятники після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, коментуючи заяви Бойка, сказав, що це – прямий наслідок того, що частину проросійських осіб в Україні залишили без покарання. Він акцентував, що підстав для затримання та арешту Бойка, як і інших діячів ОПЗЖ, "більш ніж достатньо".

На заяви Бойка відреагував і нардеп Роман Костенко. За його словами, відсутність миттєвої реакції на це означатиме "повне знецінення зусиль" тих, хто загинув на війні, яку РФ веде проти України.

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