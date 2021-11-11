Сьогодні в Україні перетнули позначку в 20 млн щеплень.

На сьогодні понад 34% українців віком від 18 років отримали принаймні одну дозу антиковідної вакцини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.

"Сьогодні понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу антиковідної вакцини. Вікова група 60 і старше - 32%. Найкращі показники вакцинації людей старше 60 років в м. Києві (60%) та Львівській області - майже 51%", - сказав міністр.

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Найкраще в цій віковій групі, як уточнив міністр, щеплюються люди віком від 60 до 69 років - відсоток вакцинованих принаймні однією дозою становить 41%.

"В столиці та Львівській області показник вакцинованих в цій віковій групі вже досяг 80%. Позначку в 50% також перетнули Полтавська та Херсонська області", - уточнив очільник МОЗ.

Він нагадав, що сьогодні в Україні перетнули позначку в 20 млн зроблених щеплень від COVID-19.

За словами Ляшка, для досягнення перших 10 млн знадобилось майже 7 місяців, для інших 10 млн - трохи більше ніж два місяці.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 почалася в Україні 24 лютого.

З початку кампанії щеплення отримали понад 11 844,7 млн тис. осіб, з них повністю імунізовані – понад 8 млн 284,5 тис.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко