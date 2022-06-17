З'явилися перші реакції влади РФ на введення Україною візового режиму для в'їзду в країну російських громадян.
Про це пише пропагандистський ресурс РИА Новости.
"Оголошене Києвом рішення ввести візи для росіян викликає подив, Москва не отримувала повідомлення про розірвання угоди про безвізові поїздки", - заявило РИА Новости джерело в Москві.
Глава Міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький теж прокоментував рішення української влади, назвавши його"провокацією".
"Там маса наших родичів, там маса близьких нам людей, які потребують нашої підтримки. Навіщо ж нам симетрично реагувати на провокацію?" - висловився Слуцький.
Своєю чергою глава російської делегації в переговорах з Україною Володимир Мединський відповів грубістю: "Чим би дитя не тішилося, тільки б не плакало".
З 1 липня Україна вводить візовий режим для в'їзду громадян Російської Федерації, раніше повідомив український президент Володимир Зеленський.
Рішення вже схвалив Кабмін з формулюванням "запобігти безпрецедентним загрозам нацбезпеці країни".
Поправки у двосторонню угоду, укладену в 1997 році, між урядами РФ і Україною про безвізові поїздки громадян були схвалені між сторонами у 2007 році.