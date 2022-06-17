Росіяни відповіли з традиційними образами.

З'явилися перші реакції влади РФ на введення Україною візового режиму для в'їзду в країну російських громадян.

Про це пише пропагандистський ресурс РИА Новости.

"Оголошене Києвом рішення ввести візи для росіян викликає подив, Москва не отримувала повідомлення про розірвання угоди про безвізові поїздки", - заявило РИА Новости джерело в Москві.

Глава Міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький теж прокоментував рішення української влади, назвавши його"провокацією".

"Там маса наших родичів, там маса близьких нам людей, які потребують нашої підтримки. Навіщо ж нам симетрично реагувати на провокацію?" - висловився Слуцький.

Своєю чергою глава російської делегації в переговорах з Україною Володимир Мединський відповів грубістю: "Чим би дитя не тішилося, тільки б не плакало".

З 1 липня Україна вводить візовий режим для в'їзду громадян Російської Федерації, раніше повідомив український президент Володимир Зеленський.

Рішення вже схвалив Кабмін з формулюванням "запобігти безпрецедентним загрозам нацбезпеці країни".

Поправки у двосторонню угоду, укладену в 1997 році, між урядами РФ і Україною про безвізові поїздки громадян були схвалені між сторонами у 2007 році.

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