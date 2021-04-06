Під будівлею суду зібралися декілька десятків прихильників цієї партії.

Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва розпочав слухання справи про заборону Партії Шарія.

Як передає кореспондент УНІАН, початок засідання був запланований на 13:00. Міністерство юстиції просить заборонити діяльність цієї партії, посилаючись на ст. 21 Закону про політичні партії в Україні. Нею регламентовано порядок заборони діяльності політичних партій, які порушили норми українського законодавства.

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Біля Окружного адмінсуду Києва зібралися декілька десятків прихильників Партії Шарія. Вони скандують: «Нет Шария — нет государства», «ППШ» (політична партія Шарія — УНІАН).

На судовому засіданні захист заявив відвід судді Нані Вєкуа. Один з адвокатів, який представляє інтереси Партії Шарія, Дмитро Погребняк пояснив, що вважає суддю упередженою і що вона ухвалить рішення на користь Міністерства юстиції.

Погребняк додав, що суддя відмовилася розглядати цю справу за повною процедурою, натомість застосувала спрощену – коли суд аналізує документи, надані сторонами.

Крім того, за його словами, Міністерство юстиції подавало в ОАСК два позови до Партії Шарія. Однак згодом один позов міністерство забрало, лишивши лише той, який розглядає ця суддя.

Адвокат переконаний, що це також свідчить про те, що вона на боці Мін’юсту.

Таким чином, хто проводитиме наступне судове засідання, залежатиме від того, чи задовольнить відвід судді Вєкуа суддя, якого визначить система авторозподілу справ.

Адвокат також прогнозує, що рішення у цій справі буде ухвалено впродовж двох місяців.

Що відомо про справу

16 лютого стало відомо, що СБУ оголосила проросійському блогеру Анатолію Шарію, який живе в Іспанії, про підозру у вчиненні держзради та у порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

В СБУ підкреслили, що докази слідства підтвердила низка експертних досліджень, якими встановлено, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

25 лютого Шарій не з'явився в СБУ для участі в допиті як підозрюваний. Його оголосили у державний розшук.

11 березня Міністерство юстиції подало до ОАСК позов про заборону діяльності Партії Шарія.

Своєю чергою Партія Шарія подала до ОАСК позов до Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Позивач просив суд визнати протиправним дії управління щодо складення та надсилання до Мін’юсту листа про порушення Партією Шарія українського законодавства.

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Автор: Дмитро Хилюк