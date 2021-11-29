Цю пропозицію підтримали кілька фракцій.

У п’ятницю, 3 грудня, депутати заслухають у Верховній Раді міністра оборони Олексія Резнікова щодо загроз на українському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови ВРУ Олена Кондратюк на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту запропонувала у п’ятницю заслухати міністра оборони України Олексія Резнікова під час Години запитань до уряду.

"Щодо Години запитань до уряду, то, враховуючи серйозну занепокоєність суспільства і наших міжнародних партнерів щодо нарощування російських військ на українських кордонах, пропоную заслухати міністра оборони Олексія Резнікова", - сказала Кондратюк.

При цьому вона зазначила, що депутати очікують почути від міністра оборони і про стан фінансування армії в 2021 та в наступному роках, та виконання оборонного замовлення.

Цю пропозицію підтримав і перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

Також цю пропозицію підтримав і голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Голови фракцій проголосували за заслуховування у ВР міністра оборони у п’ятницю, 3 грудня.

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Російська загроза на українському кордоні

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Надя Пришляк