Міністр оборони не може розповісти про конкретні подробиці цієї допомоги.

Міністр оборони Олексій Резніков анонсує, що Україна найближчим часом отримає обладнання від міжнародних партнерів.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Що стосується готовності допомогти: мене запевнили, безперечно, і британські, і американські колеги, і зараз я веду консультації з іншими колегами-міністрами оборони дружніх країн про те, що ми отримаємо підтримку, при чому найближчим часом", - заявив Резніков.

Водночас, міністр оборони не може розповісти про деталі розмов.

"Але я досить з оптимістичним настроєм повернувся саме щодо технічної підтримки, експертної підтримки, і необхідного нам обладнання", - наголосив Резніков.

Він сказав, що деталі про перемовини стосовно озброєння і обороноздатності "мають бути у тиші".

Читайте також"Зброя любить тишу": Кулеба висловився про деталі переговорів з партнерами України щодо постачання озброєння

Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у США і Канаді готують миттєву і дуже жорстку реакцію в разі нападу РФ на Україну.

Секретар РНБО розповів про свої зустрічі в рамках нещодавньої участі на Міжнародному форуму з безпеки у Галіфаксі (Канада), де він зустрівся з міністром національної оборони Канади Анітою Ананд, її першим заступником, а також зустрічі з сенаторами США з Республіканської і Демократичної партій.

"Усі розмови тільки про це - про допомогу нашій країні. Про те, якщо хтось, я перепрошую, з божевілля вирішить піти на такі дійства у 2021 році (про пряме вторгнення РФ - УНІАН), вони будуть реагувати. І повірте, реакція буде миттєва. Принаймні, вони про це офіційно заявляють, і реакція буде дуже жорстка", - заявив Данілов.

Він сказав, що Україна зараз отримує велику допомогу зі сторони США, Канади і Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, Канада розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі розвідданих США і Британії про тривожні переміщення російських військ уздовж українського кордону.

Автор: Віталій Саєнко