Нардепи можуть зібратися наступного тижня на засідання Ради.

Президент України Володимир Зеленський має у вівторок скликати закрите засідання Верховної Ради.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив екс-спікер ВР Дмитро Разумков.

"Я хотів би звернутися до президента і запросити його до парламенту у вівторок, щоб він прийшов і на закритому засіданні Верховної Ради України доніс інформацію, що відбувається у країні", - сказав Разумков.

Своєю чергою нардеп Петро Порошенко вважає, що Рада має зібратися на позачергове засідання в понеділок.

"Зберіть в понеділок позачергове засідання Верховної Ради, приймати рішення по кардинальних змінах до бюджету. Виділіть кошти для накопичення стратегічних резервів: бронежилети шоломи, паливо, харчі" , - сказав він.

Порошенко додав, що Рада має збільшити зарплатню військовим і поліції.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Читайте такожЗеленський обурився санкційною політикою світу проти РФ: чекати на вторгнення не требаПісля засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України та утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів та заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.