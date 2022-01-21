Зеленський заявив, що на посаді президента показав себе сильною людиною і міцним горішком.

Президент України Володимир Зеленський вірить, що можна знайти компроміс з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але не буде забувати про Крим і не буде зраджувати Україну.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи вірить він, що Путін вважає, що буде зміцнена його спадщина шляхом захоплення усієї України або великих частин її території з огляду на те, що цього року буде 100-річчя з дня заснування Радянського Союзу.

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"Путін немолодий, і я вважаю, що він повинен думати, що залишить після себе. Якщо він захопить територію України, це буде тимчасова перемога однієї держави над іншою. У мене є багато російських друзів і знайомих, які співчувають через те, що відбулося. Наші території повернуться до нас. У 2014 році ми були друзями. Тепер ми перебуваємо у стані війни один з одним. Я думаю, що Путін має великий шанс погодитися на мирне урегулювання, сісти за стіл і знайти компроміс", - наголосив Зеленський.

Також його попрохали прокоментувати твердження, що багато росіян вважають Україну частиною Росії.

"Я розумію, чому вони говорять про Крим. Вони хочуть від нас і світу забути про Крим. Вони його окупували і виховали сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Але ніхто не збирається забувати про Крим", - наголосив Зеленський.

При цьому, у президента запитали, чи вважає він, що Путін спробує встановити в Україні уряд, який буде більш дружнім до нього.

"Створити уряд, який би повністю контролювався Росією, буде неможливо. Навіть якщо вони це зроблять, це буде найкоротший за терміном існування уряд, оскільки люди просто не погодяться з цим. Можливо, Путін думає, що більшість українців підтримують його і його політику. Я думаю, що це найбільша помилка так думати. Погроза вторгнутися в Україну допоможе Путіну вдома. Але насправді саме вторгнення - ні", - заявив Зеленський.

Президент додав, що хотів би мати розмову з Росією, аби говорити про поточну війну, але швидко урегулювати цю ситуацію.

"Однак, я не готовий зрадити моїй країні. Я розумію це, як вони думають, що я виявився сильною людиною - міцним горішком, горішком, який складно розламати", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар Адміністрації президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Реджеп Таїп Ердоган запросив до Анкари президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського для обговорення та вирішення розбіжностей. Він сказав, що з даного приводу президент Ердоган провів переговори з лідерами обох країн.

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