Саме цей фактор необхідно враховувати країнам Заходу, вагаючись у питаннях надання Україні зброї.

Країни Заходу повинні враховувати, що перемога Росії в Україні означатиме також її перемогу над НАТО. Надання Україні необхідної зброї наближає, а не віддаляє мир.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю італійському тижневику Corriere della Sera.

"На геноцид, арешти, фільтраційні табори, масові вбивства та руйнування немає іншої відповіді, крім зброї. Щоб звільнити територію, потрібна зброя. Світ стомився від війни, але Європа, Захід, незалежно від долі українського народу, який бореться за виживання, також мають враховувати, що перемога в Україні для Москви означатиме перемогу над НАТО. І ми з жалем вимушені констатувати, що не всі європейські країни надають обіцяну допомогу", – зазначив Подоляк.

Він зауважив, що Москва використовує різні важелі впливу на Європу, щоб домогтися зменшення підтримки України, зокрема й вдаючись до газового шантажу.

"Ми знаємо, що це буде дуже важка зима, і європейцям також буде дуже важко, ціни на продукти та опалення зростуть. Але ця зима також ознаменує кінець російської монополії на постачання газу. І якщо ціна за свободу – зниження температури в будинку на два-три градуси, що ж, ми її заплатимо. І Європа має бути готовою зробити те саме", – наголосив він.

Подоляк заявив, що команда президента особливо плідно працювала з урядом прем'єра Маріо Драґі. Італійські урядовці відразу зрозуміли, що відбувається, і негайно надали допомогу.

"Але ми добре знаємо, що в Італії є політичні сили, які довгий час підтримували Москву і зараз намагаються повернутися до влади. Однак ми впевнені, що Італія й далі відстоюватиме свої цінності свободи – ті, які поділяємо й ми, українці", – резюмував Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, раніше Подоляк заявив, що в окупованому росіянами Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження.

Він зазначив, що "це великої інтенсивності війна, великої інтенсивності війна не буває тільки в одну сторону". За його словами, російські окупанти думали, що "можуть зайти, тут безкарно поводити себе, нівечити наших людей".

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