Великої інтенсивності війна не буває тільки в одну сторону.

У окупованому росіянами Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в ефірі "Радіо НВ".

Він зазначив, що "це великої інтенсивності війна, великої інтенсивності війна не буває тільки в одну сторону". За його словами, російські окупанти думали, що "можуть зайти, тут безкарно поводити себе, нівечити наших людей". Подоляк наголосив, що за такої інтенсивності війни "усе буде тільки збільшуватися".

"Я маю на увазі, зворотна реакція буде збільшуватися не тільки на території Криму, а по всіх окупованих місцях, де сьогодні знаходиться російська армія", – уточнив Подоляк.

Він вважає, що російські окупанти були психологічно не готові до того, що сьогодні відбувається в Криму чи в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

"Вони думали, що будуть нас безкарно вбивати, а самі будуть сидіти і чекати, коли це все закінчиться і тільки, щоб вони не постраждали",- додав Подоляк.

За його словами, кількість обстрілів по тих місцях, де є ворог буде зростати.

"У Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження, скажімо так делікатно, які зіпсують не просто конкретний пляжний сезон, а зіпсують можливість жити на вкраденій території", – наголосив Подоляк.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що у ЗСУ немає перспектив удару по Кримському мосту.

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