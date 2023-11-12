В Латвії бояться нових воєн в Європі, якщо Україна зазнає поразки.

Захід надав Україні менше зброї, ніж повинен був. Якщо Україна зазнає поразки, мир у Європі буде під загрозою. Про це заявив президент Латвії Едгар Рінкевич в інтерв’ю Associated Press.

Він зазначив, що Росія націлилася на тривалу війну в Україні, тому Захід теж повинен боротися за мир в Європі.

"Якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам. Нам буде набагато легше зберегти мир в Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю", – наголосив Рінкевич.

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Президент Латвії зазначив, що українці "дуже хоробро" воюють, тому Захід зобов'язаний відгукнутися на заклики Києва щодо надання більшої кількості зброї. При цьому він визнав, що "ми не надали стільки [зброї], скільки повинні були".

Західна підтримка України – останні новини

Як писав УНІАН, ЄС не зможе виконати обіцянку щодо постачання мільйона боєприпасів Україні. Ще навесні блок зобов'язався поставити 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом року, але вже зараз зрозуміло, що мета виявилася недосяжною.

Тим часом США надають усе менші пакети зброї через глухий кут в Конгресі. Гроші, які були виділені на підтримку України, вже вичерпуються, а нову програму досі не можуть ухвалити.

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