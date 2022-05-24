Дипломат підкреслив, що досягненням України можна вважати створення антипутінської коаліції.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії Україна досягла серйозних дипломатичних перемог.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив міністрзакордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

"Однозначно записати (в досягнення – ред.) спільну позицію Заходу і спільну позицію із Заходом. Також те, що Захід ясно сказав: "Ми не дамо Путіну виграти в Україні. Однозначно можна записати, що зараз значна частина Заходу (чесно скажемо — не весь Захід) хоче завдати стратегічної поразки Росії та путінському режиму", - зазначив дипломат.

Клімкін також підкреслив, що також досягненням України можна вважати створення антипутінської коаліції.

"Також (досягненням є – ред.) існування антипутінської коаліції... коаліція поступово розширюється. Однозначно можна записати те, що сьогодні західний світ дуже послідовно підтримує. Ці речі - це 100% успіхи або досягнення", - зазначив політик.

Клімкін і війна в Україні:

18 травня 2022 року Клімкін заявив про те, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО – удар під дих для Путіна.

28 квітня 2022 року Клімкін заявив про те, що роздуваючи ситуацію в Придністров'ї, Росія готує новий плацдарм для наступу на південь України. Кремль, ймовірно, буде намагатися висаджувати там десант і здійснювати теракти.

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