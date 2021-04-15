Глава держави заявив, що більше не можна допускати впливу оліграхів на політику, економіку, закони і Верховну Раду України.

Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони. Звернення транслювалося на українських телеканалах.

"Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні, – такого в Україні не було, вважаю, що це один із пріоритетів, – що буде з такими людьми, які будуть впроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів – тому що ми підтримуємо великий бізнес і будь-який бізнес в Україні", - заявив Зеленський.

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Також глава держави зазначив, що "вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку країни, на закони і Верховну Раду України – цього, мені здається, допускати більше не можна, тому буде розроблятися законодавча ініціатива з приводу олігархів".

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Автор: Віталій Саєнко