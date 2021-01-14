Законом встановлено, що ВЦА населених пунктів можуть утворюватися в разі ухвалення ЦВК рішення про неможливість проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування.

В Україні сьогодні набрав чинності закон про внесення змін до закону "Про військово-цивільні адміністрації" щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності ВЦА (№3913).

Читайте такожЗеленський про амністію на Донбасі: не про всіх і не про уникнення відповідальностіВчора документ був опублікований у виданні "Голос України".

Відповідно до закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Закон про створення військово-цивільних адміністрацій

Верховна Рада ухвалила цей закон 17 грудня 2020 року.

Законом передбачено, що, у разі утворення ВЦА, повноваження відповідних сільських, селищних, міських, районних рад у містах, сільських, селищних, міських голів припиняються з дня призначення керівника такої ВЦА.

ВЦА населених пунктів утворюються на територіях територіальних громад, сільські, селищні, міські ради яких та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі, внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, а також у разі прийняття ЦВК рішення про неможливість проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування.

Серед іншого, встановлюється, що ВЦА населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із утворення центрів надання адмінпослуг та укладення договорів про співробітництво територіальних громад.

Крім того, законом визначається низка положень, згідно з якими здійснюється реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб, а також припинення повноважень ВЦА населених пунктів, території яких увійшли до складу відповідних сформованих територіальних громад, реорганізація таких військово-цивільних адміністрацій як юридичних осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька