Рада зняла трирічне обмеження на діяльність ВЦА в законі про реінтеграцію Донбасу

Парубій попросив Апарат Верховної Ради максимально швидко підготувати закон до підписання ще на сьогоднішньому засіданні.

Верховна Рада внесла уточнення до закону про реінтеграцію Донбасу, знявши трирічне обмеження на діяльність військово-цивільних адміністрацій (ВЦА).

Читайте такожВолкер обговорив із Турчиновим закон про реінтеграцію ДонбасуЯк передає кореспондент УНІАН, парламент ухвалив зміни до закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

За таке рішення проголосували 228 народних депутатів із 350, зареєстрованих у сесійній залі.

Після голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій попросив Апарат парламенту максимально швидко підготувати закон до підписання ще на сьогоднішньому засіданні.

Таким чином Верховна Рада ухвалила пропозиції щодо усунення неузгодженостей у прийнятому законі. Зокрема, у законі "Про військово-цивільні адміністрації" виключено положення, згідно з яким чинність цього закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на 6 місяців після дня її завершення, але не більше ніж на три роки з дня набрання чинності цим законом. Закон про військово-цивільні адміністрації було ухвалено 3 лютого 2015 року.

Серед іншого, у законі про реінтеграцію Донбасу уточнюється, що розвідувальні органи України також можуть залучатися Генеральним штабом Збройних сил України для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Натомість Служба зовнішньої розвідки України вилучається з цього переліку.

У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема, визначення "інвалід" замінюється на "особу з інвалідністю".

Крім того, встановлюється, що до осіб з інвалідністю внаслідок війни належать також особи з інвалідністю з числа осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання (раніше про захворювання не йшлося - УНІАН), одержаних під час проведення АТО, перебуваючи безпосередньо в районах АТО та у період її проведення, під час заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ на Донбасі.

Також у законі "Про боротьбу з тероризмом" визначається, що АТО може здійснюватися одночасно (раніше - паралельно) із відсіччю збройній агресії в порядку ст. 51 Статуту ООН та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану відповідно до Конституції України та законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Документом покладається на Російську Федерацію відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Як заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.