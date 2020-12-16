Нардеп закликав народних депутатів терміново включити до порядку денного і проголосувати за законопроекти, які вимагають ухвалити підприємці під стінами Верховної Ради.

Депутатська група «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» вимагає від влади припинити нацьковувати поліцію на підприємців та розглянути законопроекти № 3853-1 та 3853-2 для підтримки ФОПів.

Про це заявив з трибуни Верховної Ради Сергій Рудик, народний депутат від групи «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ», який майже всю ніч провів на Майдані разом із протестувальниками.

«Поки ми вчора обговорювали зміни до проєкту Державного бюджету, під стінами Верховної Ради вже вкотре стояли ФОПи. Малих підприємців, які годують себе, свої родини, своїх працівників та, власне, державу, підтримують в усьому світі, але тільки не в нас. За що стояли? Щоб їм дали рівні умови праці, як усім. Якщо ви закриваєте всіх, то закривайте всіх! Якщо ви закриваєте тільки малих підприємців, ви зруйнуєте економіку України. Ви бачили, що вчора було на Майдані? Сльозогінний газ, кийки та світлошумові гранати замість 8 тисяч від Зеленського. Я був з ними цілу ніч. Бачив, як сто так званих правоохоронців «героїчно» протягом двох годин не пропускали генератор для підігріву води людям, які стоять за свої права. Цим має займатися поліція в наш час?! Ми не залишимо це просто так!» - заявив нардеп від «ЗА МАЙБУТНЄ» Сергій Рудик.

Він закликав народних депутатів терміново включити до порядку денного і проголосувати за законопроекти, які вимагають ухвалити підприємці під стінами Верховної Ради.

«Можна багато говорити, а можна зробити просту річ. Є два законопроекти, які є ключовими для підприємців, - № 3853-1 та 3853-2. Нічого нам не заважає внести їх до порядку денного цієї сесії і проголосувати за них. Це останній пленарний тиждень цього року. Не хочете на цій сесії, давайте скличемо позачергову. У мене в руках колективний підписний лист народних депутатів, які на цьому наполягають», - заявив Сергій Рудик.

Нагадаємо, народні обранці з групи «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» вимагають відставки голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, який виступає проти відтермінування введення реєстрів розрахункових операцій для дрібного бізнесу.

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Автор: УНІАН