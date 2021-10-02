Все ж журналістам вдалося зустріти кортеж Володимира Зеленського біля готелю у Трускавці.

Президент Володимир Зеленський прибув на "Велику фракцію" "Слуги народу".

Як передає кореспондент УНІАН, журналістам вдалося зустріти кортеж президента біля готелю Rixos Prykarpattya у Трускавці, де проходить "Велика фракція" "Слуги народу".

Президент вийшов з автомобіля і швидко пройшов до готелю.

Для спілкування з журналістами він не зупинявся.

Читайте такожЗеленський вилітає до Трускавця на зустріч із "слугами", сьогодні у нардепів насичена програма

Раніше охорона попросила журналістів, які очікували на прибуття президента Зеленського біля центрального входу до готелю Rixos Prykarpattya, зайти у приміщення, однак журналісти відмовились це зробити.

Як передає кореспондент УНІАН, представники ЗМІ зібралися біля готелю в очікуванні глави держави, однак ближче до орієнтовного часу його прибуття вийшов представник охорони і почав просити журналістів зайти у готель.

За словами охоронця, організатори заходу повідомили його, що робота представників ЗМІ передбачена саме в організованому для них прес-центрі – в середині готелю.

Після суперечок з журналістами останні наголосили, що нікуди не збираються йти, а представник охорони зазначив, що ще поспілкується з організаторами.

Як повідомляв УНІАН, у Трускавці фракція "Слуга народу" проводить в готелі Rixos Prykarpattya виїзне засідання.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що сьогодні депутати обговорюватимуть у Трускавці. Арахамія зазначив, що сьогодні, зокрема, депутати заслухають силовиків. Після цього депутати працюватимуть у групах. Крім того, сьогодні очікується велика панель щодо Донбасу та шляху до миру.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Таня Поляковська