Інцидент стався біля метро "Хрещатик" після Маршу захисників до Дня незалежності у Києві.

Чоловіка, який облив зеленкою п’ятого президента України та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, відпустили.

Про це повідомив журналістам адвокат політика Ігор Головань.

За його словами, правоохоронці пообіцяли 27 серпня пред’явити чоловіку підозру.

"Людину, яка скоїла цей ганебний напад, вже відпустили. Спочатку її десь сховали в надрах Національної поліції. Як нам зараз повідомили: не пред’явлено підозри. Не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано на завтра для повідомлення підозри. Чи станеться це, чи ні – можна робити ставки", – сказав Головань.

Читайте такожСБУ повідомила про підозру у держзраді топ-функціонеру "Партії регіонів" у Херсонській областіАдвокат зазначив, що поліція імовірно оголосить підозру за статтею про вчинення хуліганства. Натомість представники Порошенка наполягають на 346 статті ККУ – напад на державного діяча.

"Як натякнули, згори йде така позиція, що це – звичайне хуліганство. Хоча кожному більш-менш притомному зрозуміло, що напад на лідера опозиції… Причому не просто напад, а напад небезпечний для життя, здоров’я, для очей… І документи про це зараз мій колега передає… Цей напад було скоєно у зв’язку з політичною діяльністю Петра Порошенка як п’ятого президента і лідера опозиції. Тобто, це очевидно, що 346 стаття Кримінального кодексу України", – відповів юрист.

Також Головань додав, що до нападу причетна група осіб.

"Ми отримали інформацію, що це була група, що діяв цей нападник не сам, що з ним було мінімум три, наскільки ми з’ясували, особи, які дійсно координувалися", – розповів адвокат Порошенка.

Напад на Порошенка: що сталося

Інцидент стався біля метро "Хрещатик" після Маршу захисників до Дня незалежності у Києві. Під час ходи невідомі підбігли до п’ятого президента та облили його зеленкою, рідина потрапила на обличчя політика.

Унаслідок нападу в екс-президента діагностували опік очей.

Порушником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Його оперативно затримали - чоловікові загрожує до п'яти років обмеження волі.

У посольстві США виступили на захист Порошенка, заявивши, що подібному немає місця в процвітаючій демократії.

Автор: Яна Ставська