Напередодні у ЗМІ оприлюднили відео за участі депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, який на місці ДТП намагався підкупити поліцейського.

Засідання фракції "Слуга народу" з розгляду питання про виключення з лав фракції депутата Олександра Трухіна має відбутися найближчим часом.

Про це УНІАН повідомила речниця фракції "СН" Юлія Палійчук.

Вона зазначила, що "справа дійсно досить резонансна, дійсно вона ставить на нас певний відбиток, не дуже позитивний - це точно не те, з чим ми йшли в політику".

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При цьому Палійчук нагадала, що після оприлюднення у ЗМІ розслідування щодо Трухіна реакція партії була досить оперативною.

"Для того, щоб скликати засідання фракції, потрібен час. Зараз ми визначаємось з датою проведення такого засідання, з форматом його проведення. Ми хочемо, щоб це було якнайшвидше", - наголосила вона.

Коментуючи повідомлення деяких ЗМІ, що таке засідання має відбутися 14 лютого, Палійчук зазначила, що це "недостовірна інформація".

За її словами, дійсно, планове засідання фракції планується на 14 лютого, тобто традиційно у понеділок перед початком пленарного тижня, але засідання щодо ситуації з Трухіним відбудеться набагато раніше.

"Сьогодні голова партії Олена Шуляк заявила про виключення Трухіна з лав партії "Слуга народу", а зараз стоїть питання про виключення його з фракції. Зараз визначаємось з часом, бо у фракції 241 народний депутат станом на вчора", - додала Палійчук.

Вона зазначила, що питання полягає у тому, наскільки швидко можна зібрати засідання фракції, бо станом на вчора більш як 30 депутатів були хворими на COVID-19 і троє співробітників секретаріату фракції.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участі Трухіна сталася 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва.

Внаслідок аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував ДТП. Однак згодом багато медіа підкоригували повідомлення про цю аварію.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП, зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина.

Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яним. Також він зазначав, що не звертався до ЗМІ з проханням видалити інформацію про ДТП.

Видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднила відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участі Трухіна. Патрульний розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що перебував за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

Сьогодні, 2 лютого, Трухіна виключили з лав партії "Слуга народу".

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання Верховної Ради України, на якому заслухають інформацію керівників правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень проти народних депутатів.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції Трухіним хабаря правоохоронцям (ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу).