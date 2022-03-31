Ці кілька держав він назвав "потужними" країнами, яким українці "дуже зрадіють".

Глава переговорної групи Давид Арахамія заявив, що одна країна гарантовано погодилася на умови договору про міжнародні гарантії безпеки для України, ще кілька попередньо погодилися.

Про це він сказав у інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Арахамії, деякі країни-гаранти заявили, що Україна придумала власну версію НАТО - "українське НАТО", обравши найпотужніші армії світу та Європи.

"Але за НАТО треба платити, там же є внески, а ми "безкоштовне НАТО для України" придумали, і це в один бік діє. За нашою концепцією, якщо у гаранта трапляється, то ми ж не надаємо свою допомогу", - пояснив він.

Очільник групи додав, що наразі невідомо, чи всі країни погодяться на пропозицію від України.

Однак Арахамія зазначив, що вже одна "хороша" країна гарантовано погодилася, а ще декілька "потужних" країн, яким українці "дуже зрадіють", попередньо погодилися, але чекають на подробиці.

"Їх трохи засмучує отакий безкомпромісний через 72 години механізм активації. Але ми пояснюємо чому це. Ми могли б просто взяти копію 5 статті НАТО із задоволенням, якби у нас зараз не було війни і не було цього гіркого досвіду", - сказав Арахамія.

Він додав, що саме тому Україна наполягає на тому, щоб ця угода була створена таким чином, щоб всі країни, у тому числі Росія, боялися нападати на Україну.

Переговори з Росією

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Наступний раунд переговорів відбудеться в онлайн-форматі 1 квітня.