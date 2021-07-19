За словами президента, Україна має амбітний порядок денний співпраці з Євросоюзом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що триваюча агресія РФ та окупація суверенних територій спрямовані на те, щоб суттєво гальмувати рух України до інтеграції з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив під час участі у Батумській міжнародній конференції "Підсилюючи привабливість – коли ЄС змінює ситуацію". Захід транслювався на Facebook-сторінці Офісу президента України.

"Сьогодні Україна, Грузія та Молдова вперше зустрічаються на такому високому рівні в якості асоційованих партнерів ЄС. Ми маємо спільні прагнення сьогодні, бо маємо спільні бачення завтра - це повноправне членство в ЄС, рівність, свобода та демократія", - заявив він.

"На жаль, наші країни єднаються не лише прагнення, але й ціна, яку ми за них заплатили. Ми не з книжок знаємо, що таке анексія, окупація та війна", - додав глава держави.

За словами президента України, зустріч у форматі Асоційованого тріо формує новий регіональний вимір для розширення ЄС, що охопить Україну, Грузію та Молдову.

Читайте такожКраїни Люблінського трикутника підписали декларацію, якою підтверджують підтримку членства України в НАТО та ЄС

"Наш орієнтир - Угода про асоціацію з ЄС, її імплементація наблизить Україну до критеріїв членства в ЄС та вже сьогодні ми маємо амбітний порядок денний з ЄС. Найближчі цілі - це старт імплементації угоди про спільний авіаційний простір, наступна стадія підготовки "промислового безвізу" і перші підсумки оновлення Угоди про асоціацію", - підкреслив глава держави.

Зеленський зауважив, що триваюча агресія РФ, "гібридні атаки", окупація суверенних територій спрямовані на те, щоб суттєво гальмувати наш рух до інтеграції з ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров