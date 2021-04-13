Зустріч відбудеться на тлі посилення російської військової присутності на кордонах України.

Президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці 16 квітня.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

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Зокрема, прийом відбудеться в п'ятницю, 16 квітня, на тлі зростання напруженості в Україні у зв'язку з посиленням російської військової присутності на її кордонах.

Президенти зустрінуться під час робочого обіду в Єлисейському палаці.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що президент України планує зустрітися з французьким колегою Еммануелем Макроном. "Головна мета візиту - це зустріч "віч-на-віч" з Макроном", - сказав де Понсен.

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Автор: Віталій Саєнко