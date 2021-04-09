Франція стурбована діями Росії.

Президент Володимир Зеленський відвідає французького главу Емманюеля Макрона у Парижі, найімовірніше, наприкінці наступного тижня.

Про це в коментарі Kyiv Post заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

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«Основна мета візиту – зустрітися з Макроном «сам на сам», – уточнив дипломат.

Видання пише, що розмова глав держав може стосуватися стягування російських військ до кордону з Україною, а також динаміки проведення реформ Києвом, зокрема реформування судової системи.

Франція стурбована діями Росії. Етьєн де Понсен констатував, що російське підкріплення «значно відрізняється від того, що ми спостерігали минулими роками».

В інтерв’ю LB заступник глави ОП Ігор Жовква заявляв про заплановану тристоронню зустріч Зеленського з лідерами «нормандської групи» Ангелою Меркель і Емманюелем Макроном. Від повноцінного формату «нормандського саміту» Кремль на тлі ескалації на Донбасі відмовився.

Франція та Німеччина є країнами-посередниками у «нормандському» процесі, намагаючись покласти край 7-річній війні Росії проти України, унаслідок якої Кремль контролює 7% території України – Крим і частину Донбасу. Унаслідок конфлікту загинули 13 тисяч людей і ще 1,5 мільйона стали переміщеними особами.

Однак лідерів двох держав ЄС Макрон і Меркель розкритикували за обговорення 30 березня з Путіним ситуації в Україні без участі Зеленського. Критики зауважують, що тристоронні переговори підірвали репутацію України й навіть ЄС.

Пізніше Франція та Німеччина спровокували ще один скандал, виступивши з закликом до обох сторін «послабити ескалацію бойових дій на Донбасі» – так, начебто територія України не постраждала від нападу Росії.

Американський генерал у відставці Бен Ходжес назвав заяву "однією з найжалюгідніших". Він зазначив, що прирівнювати захист України з агресією Кремля – "огидно".

Загострення на Донбасі:

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Автор: Яна Ставська