Президент Володимир Зеленський відвідає французького главу Емманюеля Макрона у Парижі, найімовірніше, наприкінці наступного тижня.
Про це в коментарі Kyiv Post заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
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«Основна мета візиту – зустрітися з Макроном «сам на сам», – уточнив дипломат.
Видання пише, що розмова глав держав може стосуватися стягування російських військ до кордону з Україною, а також динаміки проведення реформ Києвом, зокрема реформування судової системи.
Франція стурбована діями Росії. Етьєн де Понсен констатував, що російське підкріплення «значно відрізняється від того, що ми спостерігали минулими роками».
В інтерв’ю LB заступник глави ОП Ігор Жовква заявляв про заплановану тристоронню зустріч Зеленського з лідерами «нормандської групи» Ангелою Меркель і Емманюелем Макроном. Від повноцінного формату «нормандського саміту» Кремль на тлі ескалації на Донбасі відмовився.
Франція та Німеччина є країнами-посередниками у «нормандському» процесі, намагаючись покласти край 7-річній війні Росії проти України, унаслідок якої Кремль контролює 7% території України – Крим і частину Донбасу. Унаслідок конфлікту загинули 13 тисяч людей і ще 1,5 мільйона стали переміщеними особами.
Однак лідерів двох держав ЄС Макрон і Меркель розкритикували за обговорення 30 березня з Путіним ситуації в Україні без участі Зеленського. Критики зауважують, що тристоронні переговори підірвали репутацію України й навіть ЄС.
Пізніше Франція та Німеччина спровокували ще один скандал, виступивши з закликом до обох сторін «послабити ескалацію бойових дій на Донбасі» – так, начебто територія України не постраждала від нападу Росії.
Американський генерал у відставці Бен Ходжес назвав заяву "однією з найжалюгідніших". Він зазначив, що прирівнювати захист України з агресією Кремля – "огидно".
Загострення на Донбасі:
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
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