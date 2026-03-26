Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним заради переговорів

Президент України зазначив, що Росія прагне ультимативного вирішення військових дій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна серйозно ставиться до мирних переговорів з Росією. В інтерв'ю Reuters він підкреслив, що буде краще, якщо переговори з російською стороною вестимуться на рівні лідерів країн.

"Українці серйозно ставляться до переговорів. Ми вважаємо, що потрібно говорити, краще – на рівні лідерів, ми до цього готові", – заявив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Москва хоче ультимативного вирішення військових дій, щоб наша країна в односторонньому порядку вивела ЗСУ з території, яку ми контролюємо в Донецькій та Луганській областях.

За словами Зеленського, і росіяни, і українці розуміють, скільки часу потрібно окупантам, щоб захопити цю територію з втратами у 28, 30, 35 тисяч солдатів на місяць.

"Вони можуть там поховати від 300 тисяч до мільйона своїх військових. Вони не цінують життя людей, але вони розуміють, що це гроші. Все це контракти, і це 300 тисяч або мільйон додаткових трун до Росії", - додав президент.

Також Зеленський заявив, що росіяни намагаються переконати американську сторону в тому, що українцям нібито "немає за що боротися".

"Тому вони шукають ось такий діалог з американцями. "Скажіть українцям – нема за що боротися". Ми чітко знаємо цю російську риторику: "Нема за що боротися. Шість тисяч квадратних кілометрів". Ми пояснюємо партнерам, і, на мій погляд, абсолютно аргументовано, чому це не так", – підкреслив президент.

У США заявили про прогрес у переговорах щодо України

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори між делегаціями США та України у Флориді 22 березня були конструктивними. За його словами, переговори були зосереджені на ключових питаннях створення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні.

Глава української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умеров зазначив, що під час зустрічі, зокрема, обговорювалися гарантії безпеки для України, а також обмін і повернення українців додому.

