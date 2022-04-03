Глава держави заявив, що мир можна вибороти у тяжких боях і паралельно за столом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не треба плекати надій, що ворог просто піде з української землі, бо мир для України треба вибороти.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Минув ще один день нашої оборони. Ще один день із багатьох, які поступово тяжко, але неухильно наближають нас до миру, до миру, який нам ніхто не подарує. Маємо усвідомлювати це дуже чітко з вами, бо немає у світі таких суб'єктів, які здатні зупиняти війни і дарувати мир", - наголосив Зеленський.

"Глобальна архітектура безпеки виявилась неспроможною. Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві. Не треба плекати пустих надій, що вони просто підуть з нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир, можемо його отримати у тяжких боях, і паралельно у перемовинах і паралельно у щоденній енергійній праці", - заявив президент.

Глава держави додав, що кожен повинен продовжувати робити все, що можна на усіх напрямках для підтримки Збройних сил України, для збереження і розвитку економічної активності в Україні. Він зазначив, що це треба робити настільки, наскільки можливо для підтримки усіх громадян.

Нагадаємо, у Зеленського назвали суму, яку Україна витрачає за місяць воєнних дій.

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