Ольга Стефанішина зазначила, що часові рамки стосовно членства України в ЄС не мають великого значення з кількох причин.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після візиту до Києва змінив свою думку щодо необхідності надавати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла в інтерв'ю ТСН.

За її словами, за два місяці активної роботи Україна може сказати європейським лідерам усе, що треба, і Київ не мав варіантів, щоб сприйняти негативну відповідь.

"Найбільш важливими були дві речі. Перша – це пояснювати Україну, показувати, що ми вже давно не та країна, яку успадкували 2013 року. Друга – це аргументувати, що важливо не необразити Західні Балкани, а дати відповідь Україні. І ніхто сьогодні не готовий сказати Україні "ні". Але найбільше я чесно кажучи радію за канцлера Щольца. Мені здається, що прийнявши це рішення, він надзвичайно зміцнив свої позиції. Я впевнена, що це рішення відновить баланс в коаліції в Німеччині. І думаю, що це дозволить йому спати спокійно, знаючи, що він вже зняв цей тягар негативу зі своїх плечей", - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що часові рамки стосовно членства України в ЄС не мають великого значення з кількох причин.

"Перша – ми чітко окреслили свою позицію ЄС, що ми не дозволимо затягувати або замовчувати цей процес. Друга – ми не будемо поспішати і вимагати якихось там пришвидшених перемовин, адже вони мають бути в інтересах України. Третя – нам звичайно потрібен час, щоб самим адаптуватися і зрозуміти, як ці перемовини можуть відбуватися в умовах війни, які зобов’язання ми можемо виконувати, а які залишаємо на післявоєнний час", - сказала віце-прем'єр.

Стефанішина долала, що надання статусу кандидата, про яке вже є рекомендація Єврокомісії, дає Києву розуміння юридичних механізмів, як рухатися далі.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та протидії корупції.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що це має бути зроблено з розумінням, що Україна повинна втілити ряд важливих реформ.

Вас також можуть зацікавити новини: