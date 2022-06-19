Президент записав відео в купе потяга.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив "нічний, майже ранковий звіт" своєї поїздки на південь України.

У відео, записаному прямо в потязі, глава держави розповідає, що відвідав у суботу Миколаївську та Одеську області. Під час відвідування передових позицій ЗСУ президент поспілкувався з захисниками та захисницями України й запевнив, що вони не сумніваються в перемозі України.

"Південь ми нікому не віддамо, все своє повернемо, море буде українським і безпечним", - запевнив Зеленський.

За його словами, в Одесі та Миколаєві були проведені наради зі структурами, які відповідають за забезпечення регіонів. Він також розповів, що обидві області зазнали значних втрат в наслідок повномасштабної російської агресії.

"Немає у Росії стільки ракет, скільки у наших людей бажання жити", - додав він.

Вас також можуть зацікавити новини: