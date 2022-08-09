США допомагають Україні не дати Росії заморозити цей конфлікт, відзначив президент.

Президент України Володимир Зеленський закликав 42-го президента США Білла Клінтона привернути увагу світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС та ядерного терору Росії.

Як повідомляє сайт глави держави, під час зустрічі у форматі відеоконференції, Зеленський подякував за всебічну підтримку з боку США на різних рівнях, а також за особисту підтримку України від Білла Клінтона та його дружини, зокрема за участь у Саміті перших леді та джентльменів.

"США допомагають нам не дати Росії заморозити цей конфлікт. А це саме те, чого прагне Росія. Ми добре знаємо, що відбувається із "замороженими конфліктами". Це розтягується на роки, десятки років. Ми не можемо цього допустити", – зазначив Зеленський.

При цьому наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії. Зеленський закликав Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС та ядерного терору Росії.

"Для нас дуже важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Саме тому такі розмови як ця, є для нас дуже корисними", – заявив президент України.

Також Зеленський розповів про оборонні потреби України.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент закликав ввести "ядерні" санкції проти Росії.

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