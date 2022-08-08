Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС – це шість енергоблоків.

Потрібні нові санкції проти Росії та її атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення до українців.

Він зазначив, що Україна активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж – про обстріли та мінування об’єктів Запорізької АЕС. За його словами, вже є відповідні реакції міжнародної спільноти.

"Але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. Росія не зважатиме на слова й занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста та всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи", - наголосив Зеленський.

За його словами, світ не має забувати про Чорнобиль і памʼятати, що Запорізька АЕС – найбільша у Європі.

"Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС – це шість енергоблоків", - наголосив президент України.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння у високовольтну лінію зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус.

6 серпня окупанти потрапили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

В НАЕК "Енергоатом" заявили, що Росія хоче відключити ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни.

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