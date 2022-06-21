За словами президента, якщо Україна не витримає тиску, то після неї інші колишні радянські республіки можуть бути під загрозою атаки з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський в черговий раз підкреслив, що Росія не зупиниться на Україні, бо бачить як свою територію всього колишнього СРСР.

Про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем.

"Ми впевнені, що Російська Федерація не зупиниться на нашій території, на території України...", - зазначив президент.

На його думку, Росія бачить всю колишню територію Радянського Союзу як свою, як територію РФ.

"Тому ми розуміємо, що якщо наша держава не витримає такого тиску, то після нас наші сусіди, інші колишні радянські республіки можуть бути під загрозою атаки з боку РФ", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський розповів, що фронт в Україні розтягнувся більш ніж на 2,5 тисячі кілометрів. Він також попередив, що цього тижня слід очікувати на посилення ворожої активності Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: