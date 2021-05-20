Глава держави наголосив, що встановлення міцного миру на сході України, де триває розв'язана Росією війна, залежить від міцної армії.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що побудова миру на сході України - це складний і не дуже швидкий шлях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

"Найголовніший пріоритет - ми будуємо країну без війни, і це, правда, складний шлях, не дуже швидкий, по цеглинах збираючи цей мир. Ось що ми робимо. Ми розуміємо, що мир має бути міцний, назавжди, і це залежить від міцності нашої армії. І вона має бути міцна всюди - на суші, на воді, у повітрі. І зараз ми бачимо, що великі загрози і у кіберпросторі", - наголосив Зеленський.

Прес-конференція Володимира Зеленського: що відомо

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Автор: Віталій Саєнко