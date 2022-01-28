Президент навів приклад представників дипкорпусу Греції, які залишаються в Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна – не "Титанік", і дипломати не повинні покидати її.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

"Так, я вважаю, що це помилка (виїзд іноземних дипломатів з України – УНІАН). Я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України", - зазначив президент.

Він додав, що українська влада отримувала від дипломатів сигнали про те, що з України виїхали робітники не першого рівня.

"Я так не вважаю. У такій ситуації всі першого рівня, всі повинні бути на місці", - вважає Зеленський.

Президент навів приклад представників дипкорпусу Греції, які залишаються в Маріуполі.

"Греки нікого не забрали. Я не порівнюю держави. Я просто хочу вам сказати: це такий важливий сигнал. Всі на це дивляться, всі розуміють, як реагує Британія, США", - зауважив він.

За словами президента, усі співробітники посольств та дипломати мають бути в Україні.

"Це капітани дипломатії, представники своїх держав, і ми знаємо, що капітани востаннє покидають корабель. Я вважаю, що у нас не "Титанік", Україна іде вперед", - наголосив глава держави.

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Евакуація посольств з України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їх сімей з посольства в Києві через загрозу військових дій Росії.

У Міністерстві закордонних справ України називали евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не планує евакуацію співробітників Представництва ЄС в Києві.

Також Австралія закликала своїх громадян негайно покинути Україну і вже почала відкликати членів родин австралійських дипломатів з Києва.

Канада підтвердила намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатів і радить своїм громадянам виїжджати на тлі загроз від РФ.

У США телеведучий порадив українцям евакуюватися з країни. А після цього посольство США порадило американцям покидати Україну через "непередбачувану ситуацію".

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