Зокрема, президент запитав про членство України в ЄС та безпекові гарантії.

Президент України Володимир Зеленський звернувся із низкою запитань до кандидатів на посаду федерального канцлера Німеччини.

Як повідомляє Офіс глави держави, Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему "Роль Німеччини у світі", організованій Мюнхенською безпековою конференцією (MSC).

У відеозверненні до учасників дискусії він зазначив, що вибори до Бундестагу "мають значення для України", адже Німеччина - це її "ключовий партнер", "важлива сторона Нормандського формату" й "союзник на шляху до європейської спільноти". У зв'язку з цим президент поставив кандидатам на посаду канцлера кілька запитань.

"Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?" - Поцікавився глава держави.

Окрім того, Зеленський сказав, що зараз до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових та в цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання країні належних безпекових гарантій, але водночас Україна не є членом НАТО.

"Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" - Запитав президент.

Зеленський також поцікавився думкою кандидатів щодо підтримки проекту "Північний потік-2", зокрема, чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи не є він пасткою для України та всієї Європи.

"Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, - все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС - Росія до відновлення територіальної цілісності України?" - Запитав насамкінець глава деражави та подякував за чесні відповіді.

Участь у дискусії брали голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віце-канцлер - федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.

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Автор: Катерина Комолова