Як наголосив президент України, Дональд Трамп рішучо налаштований.

Президент Володимир Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це президент повідомив в мережі X. Як зазначив Зеленський, він провів хорошу і продуктивну зустріч із президентом Трампом і президентом Макроном.

"Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це", - наголосив Зеленський.

Також президент України подякував Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.

"Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо", - повідомив Зеленський.

Він додав, що на зустрічі домовилися працювати далі.

"Мир завдяки силі можливий!", - підсумував Зеленський.

Візит Зеленського у Париж

Паніше в Єлисейському палаці анонсували, що сьогодні пройде тристороння зустріч Макрона, Зеленського та Трампа. Політики прибули до французської столиці з нагоди відкриття відновленого після пожежі легендарного Нотр-Дама.

Сьогодні увечері український президент прибув до Парижа. Його літак приземлився у столиці Франції опівдні. З 16:00 до 17:00 главу української держави в Єлисейському палаці приймав президент Франції Емануель Макрон. Там відбулася тристороння зустріч за участі Зеленського, Макрона і Трампа. Зустріч тривала близько 35 хвилин.

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