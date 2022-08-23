Зокрема, це залежатиме у першу чергу від виплат заробітніх плат військовослужбовцям і від проходження опалювального сезону.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чи можлива відставка уряду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції в рамках проведення саміту "Кримської платформи".

Зокрема, Зеленського попросили оцінити роботи уряду Дениса Шмигаля за шість місяців війни. Президент відповів, що оцінка уряду "дуже проста".

"У них є завдання нагодувати військових і високі заробітні плати. Це перше. Опалювальний сезон. Це друге. При тому, що у нас усе (окупанти - УНІАН) підірвали, то бензин, вугілля і газ - усе повинно бути у людей. Це третє", - наголосив Зеленський.

Глава держави заявив, що при всіх ризиках, ціни не можуть зростати у десять разів.

"І єдина причина війна - так не підійде нікому", - додав президент.

Також він наголосив на важливості виплати зарплат вчителям і медикам, а також виплат пенсій.

"Моя оцінка, як тільки щось із цих напрямків, і напевно я багато речей зараз не назвав, але ключові речі, ми розуміємо при усій повазі до всіх, на сьогодні: заробітня плата в армії і опалювальний сезон. Скажу вам відверто, ці два напрямки треба пройти", - сказав Зеленський.

Він сказав, що наступ йде на полі бою і треба захищати країну, а люди мають бути мотивовані. А також ще відбувається енергетичний наступ.

"В якийсь момент, коли я буду відчувати, що у нас щось з цих напрямків не працює, тоді треба робити висновки. Поки що я не бачу для цього (підстав - УНІАН)", - заявив Зеленський.

Раніше ЗМІ писали, що президент може восени ініціювати відставку Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем або кількох "неефективних" міністрів.

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